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Общество

В Пензе будут строже следить за продуктами для школ и детсадов

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В пятницу, 15 ноября, на заседании комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос питания детсадовцев и школьников.

Начальник управления образования Юрий Каленов рассказал, что в учреждениях имелись случаи выявления фальсифицированных продуктов, поэтому решено принять меры по защите детей от некачественных продуктов.

«С 1 января 2025 года появляется новый пункт производственного контроля – анализ поступающей продукции на так называемый фальсификат. Раньше сотрудники центра гигиены и эпидемиологии брали пробы раз в полгода. Теперь это будет делаться раз в квартал», - рассказал он.

Еще один существенный нюанс: выезды специалистов в учреждения образования для забора проб не будут ни с кем согласовываться.

«Этот метод позволит отслеживать фальсификаты», - резюмировал Юрий Каленов.

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