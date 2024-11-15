В Пензе будут строже следить за продуктами для школ и детсадов

15.11.2024 | 11:52

В пятницу, 15 ноября, на заседании комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос питания детсадовцев и школьников.

Начальник управления образования Юрий Каленов рассказал, что в учреждениях имелись случаи выявления фальсифицированных продуктов, поэтому решено принять меры по защите детей от некачественных продуктов.

«С 1 января 2025 года появляется новый пункт производственного контроля – анализ поступающей продукции на так называемый фальсификат. Раньше сотрудники центра гигиены и эпидемиологии брали пробы раз в полгода. Теперь это будет делаться раз в квартал», - рассказал он.

Еще один существенный нюанс: выезды специалистов в учреждения образования для забора проб не будут ни с кем согласовываться.

«Этот метод позволит отслеживать фальсификаты», - резюмировал Юрий Каленов.