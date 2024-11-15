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Общество

На улице Генерала Глазунова появился светофор

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Пензенцы дождались появления светофора на улице Генерала Глазунова. Срок его установки переносили несколько раз.

Речь о переходе рядом с домом № 8а, где 2 октября случилось серьезное ДТП: водитель сбил 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Автомобилист скрылся.

После этого пензенцы начали жаловаться на участок в соцсетях, утверждая, что пересекать сразу 6 полос очень опасно, и просили установить светофор.

Управление ЖКХ откликнулось и пообещало сделать это до 15 октября 2024-го. Но затем назвали новый срок - 22 октября. Однако и тогда объект на участке не появился, шла закупка оборудования.

В пятницу, 15 ноября, управление отчиталось о проделанной работе: светофор введен в эксплуатацию.

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Источник — фото и видео управления ЖКХ Пензы
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