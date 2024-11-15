Губернатор: Угроза воздушной опасности 15 ноября не подтвердилась

15.11.2024 | 14:09

В пятницу, 15 ноября, на ряде пензенских предприятий сотрудников попросили быть готовыми к эвакуации в связи с возможной угрозой с воздуха.

Ситуацию прокомментировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Мне поступают обращения от граждан с вопросами относительно сегодняшней ситуации, связанной с предупреждением о полной готовности к эвакуации персонала ряда пензенских предприятий. Действительно, до их руководителей была доведена информация о возможной воздушной опасности. В зоне особого внимания находился Заречный.

Тревога не подтвердилась, обстановка спокойная», - сообщил глава региона на своих страницах в соцсетях.

Он подчеркнул важность того, что руководители предприятий отнеслись к предупреждению ответственно и серьезно.

Ранним утром 13 ноября на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 беспилотных летательных аппаратов. «По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», - уточнял Олег Мельниченко.