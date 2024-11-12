Спрос на новогодние украшения запоздал из-за теплой осени

12.11.2024 | 08:33

Из-за затянувшегося осеннего тепла спрос на елочные игрушки оживился довольно поздно - лишь в начале ноября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как пояснила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева, Новый год у многих ассоциируется с зимней погодой. При появлении первых морозов и снега люди вспоминают о грядущем празднике и начинают к нему готовиться.

Главный редактор научного журнала «Маркетинг и логистика» Ольга Жильцова рассказала, что в этом году проявляется особый интерес к мягким игрушкам на елку в виде вязаных, тканевых, валяных, а также из папье-маше.

А вот рост заказов на новогодние подарки, по данным «Яндекс Маркета», начался уже с октября. Специалисты связывают это с тем, что поводом к покупкам становится сезон распродаж.

Также наблюдается значительная динамика в продажах искусственных елок. По данным «Платформы ОФД», за первую неделю ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число их покупок оказалось на 11% выше. При этом цена на данный вид товаров подросла до уровня 4 450 рублей (на 15% к уровню 2023-го).

Нейропсихолог Наталья Наумова утверждает, что Новый год ассоциируется с хорошими новостями, спокойствием, радостью. Сосредоточение на празднике позволяет почувствовать уверенность, стабильность и надежность. По мнению специалиста, когда люди покупают украшения для дома заранее, это может говорить о том, что им не хватает праздника.