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Общество

В Кузнецке подготовят новогодние подарки для бойцов в зоне СВО

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В Кузнецке решили собрать новогодние подарки бойцам, участвующим в СВО. Первую партию предполагают подготовить к 1 декабря.

Вопрос обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 11 ноября. Подарки «под елочку» участникам СВО отвезут волонтеры.

«С 1-го по 10-е давайте эту акцию проведем», - предложил глава города Сергей Златогорский.

По его словам, он также поучаствует в мероприятии и уже начал готовить свой подарок.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке стартовала акция «Новый год - вместе!». Она нацелена на оказание помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Принять участие в мероприятии может каждый желающий порадовать детей из семей с небольшим материальным достатком.

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