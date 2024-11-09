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Общество

В Кузнецке стартовала традиционная акция «Новый год - вместе!»

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В Кузнецке началась благотворительная акция «Новый год - вместе!». Она нацелена на оказание помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«Новый год - это время чудес и подарков, но не каждая семья может порадовать своих детей новогодним подарком. Поэтому в канун новогодних и рождественских праздников проводится данная благотворительная акция», - пояснили в администрации города.

Каждый, кто хочет подарить маленьким кузнечанам настоящий праздник с новогодними подарками, может принять участие.

Обращаться следует в отдел социальной защиты населения по адресу: ул. Ленина, д. 201, каб. № 9; тел.: 9-00-73, 9-00-71.

Акция «Новый год - вместе!» проходит в Кузнецке каждый год. Кроме того, в преддверии нового учебного года горожане по традиции помогают ученикам собрать необходимые вещи к школе.

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Источник — фото pixabay.com
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