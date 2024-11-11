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Общество

Сергей Златогорский высказался о конце СВО после избрания Трампа

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города в понедельник, 11 ноября, прокомментировал муссируемые слухи о том, что с приходом Дональда Трампа к власти в Америке завершится СВО.

«Все сейчас в ожидании, что будет с избранием Трампа. Какие-то начались переговоры, зазвучало слово «мир». Но, если вникнуть в детали, все видят «мир» по-разному», - пояснил глава Кузнецка.

По словам Златогорского, в комментариях западных политиков слово «мир» появилось, но такое соглашение стране не нужно.

«Нас такой мир не устроит. Он мало чем отличается от того немира, который провозглашался перед этим: замораживание конфликта, какие-то миротворцы НАТОвские. Фактически [это] «пауза музыкальная» для того, чтобы восстановиться и пополнить силы Украине, военные в том числе. Ничего конкретного с точки того, как видим мы свои гарантии безопасности», - заявил Златогорский.

Он отметил, что если оптимизм и можно проявить, то только «очень умеренный». Пока же следует действовать и работать в прежнем ключе.

«Все пока решается на фронте и у нас в тылу. Надо помогать ребятам, кто воюет. Лозунг «Все для фронта, все для победы» не снимается и не будет снят еще очень долго с повестки дня», - подытожил глава города.

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