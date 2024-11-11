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Общество

Ипотечная нагрузка у пензенцев больше, чем в среднем по России

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Пензенская область заняла 60-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по ипотечным платежам. Подобная финансовая нагрузка у жителей Сурского края превышает среднюю по стране.

Рейтинг составили эксперты ria.ru. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат они рассчитали на основе аннуитетных платежей (способ погашения задолженности равными частями, при котором размер взноса остается неизменным на протяжении всего периода кредитования. - Прим. ред.) по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате для 2 работающих за 12 месяцев с сентября 2023-го по август 2024-го.

В Пензенской области отношение ипотечного платежа к заработку двух человек составило 67,9% (53,9% - в среднем по России). Размер ежемесячного взноса - 64 тыс. рублей (77,3 тыс. рублей), средняя сумма кредита - 3 млн рублей (3,7 млн рублей).

Соседние Ульяновская и Саратовская области опередили в рейтинге Сурский край. Первая заняла 54-ю строчку. Отношение ипотечного платежа ульяновцев к средней зарплате - 66,9%, они вносят по 64,3 тыс. рублей ежемесячно, взяв в кредит 3 млн рублей.

Саратовская область - на 56-й строке с показателями 67,1%, 64,3 тыс. рублей и 3 млн рублей соответственно.

Другие соседние регионы расположились в рейтинге ниже Пензенской области. Тамбовская - на 71-м месте. 73,5% средней зарплаты двух человек уходит на погашение ипотеки (65 тыс. рублей - ежемесячный взнос, 3,1 млн рублей - размер кредита). Республика Мордовия заняла 77-ю строку с показателями 77,6%, 71,5 тыс. рублей и 3,4 млн рублей соответственно.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Там, по выводам экспертов, самая низкая ипотечная нагрузка на жителей: отношение ипотечного платежа к зарплате - 28,8%, его размер - 87,9 тыс. рублей, в среднем сумма кредита составляет 4,2 млн рублей.

На последнем месте - Республика Калмыкия с показателями 129,3%, 103 тыс. рублей и 4,9 млн рублей соответственно.

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