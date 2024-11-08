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Общество

Распродажа 11.11 в билайне: более 1 000 товаров со скидкой до 90%

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Оператор билайн запустил распродажу 11.11, в которой участвуют более 1 000 товаров со скидками до 90%. Это различные модели смартфонов, колонок, наушников, смарт-часов и аксессуаров.

Распродажа 11.11 в билайне - это возможность купить то, что давно планировалось, заранее приобрести подарки близким, например выбрать новый смартфон для мамы либо смарт-часы для ребенка, или порадовать себя.

А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.

Распродажа 11.11 в билайне: более 1 000 товаров со скидкой до 90%

Стоит заранее подумать и о том, как обеспечить себе в праздники любимую музыку с качественным звуком. На распродаже 11.11 в билайне доступен широкий выбор умных колонок. Получить выбранные товары можно бесплатной доставкой на заказы от 3 000 рублей. Платить всю сумму сразу не обязательно: для удобства клиентов предусмотрена возможность кредита или рассрочки.

Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас. Для этого следует перейти в каталог распродажи.

Предложение действует до 12 ноября 2024 года.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

Источник фото № 1 - freepik.com.

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Источник — изображение № 2 пресс-службы билайна
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