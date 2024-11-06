Вадим Супиков помог решить проблему с водоснабжением в Пензе

06.11.2024 | 14:18

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков помог жителям многоквартирного дома на улице Жемчужной решить проблему с водоснабжением.

Люди обратились к спикеру с жалобой на работу управляющей компании, которая много лет не меняла и не ремонтировала трубы. Из-за протечек подвал часто заливало, пензенцы испытывали серьезный коммунальный дискомфорт.

Вадим Супиков, оперативно отреагировав на запрос, принял необходимые меры. Специалисты АО «Жилфонд Железнодорожного района» устранили течь на водопроводе и осушили подвал.

Горожане поблагодарили своего депутата за быстрое разрешение ситуации, мучившей их долгое время.