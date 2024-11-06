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Общество

В Пензенской области готовятся к реализации нацпроектов в 2025 году

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В Пензенской области в соответствии с указом Президента РФ будут реализовываться 19 национальных проектов и более 110 федеральных.

«Сейчас мы в каждой отрасли должны готовиться к тому, чтобы в 2025 году стартовать по реализации проектов», - поставил задачу губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благоустроят 50 общественных пространств.

По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений получат деньги Заречный, Никольск и Сердобск. В первом благоустроят сквер имени Демакова; во втором - территорию технологического колледжа им. Оболенского и сквера напротив, а также сквера возле пожарного депо и набережной реки Вырган; в третьем планируют, минимально вмешиваясь в существующий лесной массив, сделать в нем пешеходно-велосипедные дорожки и скейт-площадку, оформить входную зону.

В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году начнется реконструкция дороги в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка в Пензе и завершится ремонт моста через реку Шукшу в Лунинском районе, сообщили в областном правительстве.

Министерство образования подготовило и направило заявку на предоставление субсидий из федерального бюджета. Цель - получить софинансирование для реализации региональных проектов в рамках госпрограммы «Развитие образования».

В случае одобрения заявки в 2025 году произведут капитальный ремонт общежития Пензенского колледжа архитектуры и строительства.

«Очень важным вопросом для нас является строительство школ. В бюджете Пензенской области уже запланировано возведение школы в 7-м микрорайоне Арбеково. Есть предварительные договоренности по строительству школы в 8-м микрорайоне в 2026 году. Также нам нужно учебное заведение взамен отправленного под снос из-за аварийного состояния на улице Калинина в Пензе», - отметил Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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