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Общество

В пензенской больнице № 4 вода не доходит до верхних этажей

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В пензенской клинической больнице № 4, расположенной в Согласии, большие проблемы с водоснабжением.

Тему поднял подписчик телеграм-канала PenzaInform. «Почему в больнице на Светлой нет воды?» - задал он вопрос, уточнив, что речь идет о стационаре.

Ответ дали в Министерстве здравоохранения Пензенской области. В нем говорится, что в лечебном учреждении трудности с напором горячей и холодной воды наблюдаются уже несколько месяцев.

«На входе в распределительный пункт давление составляет от 1,5 до 1,8 бар, что не соответствует норме. Оптимальное давление в системе водоснабжения должно составлять от 2,5 до 7,5 бар. При дневном разборе воды верхние этажи стационара остаются без горячей и холодной воды - иногда она есть, а иногда нет», - обрисовали ситуацию в минздраве.

Администрация больницы не раз обращалась в ресурсоснабжающую организацию. На сетях холодного водоснабжения были обнаружены аварии, утечки искали и находили, но показатели колеблются в пределах от 1,5 до 3 бар. Из-за понижения при подаче холодной воды на теплопункт невозможно обеспечить достаточное давление и в системе ГВС.

В минздраве обнадежили: в среду, 6 ноября, приехала аварийная служба и начала проводить ремонтные работы. Поэтому есть вероятность, что проблемы с водоснабжением скоро решатся.

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