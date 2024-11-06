В Пензе социальные центры закупают новогодние подарки по 450 рублей

06.11.2024 | 18:36

В Пензе для районных комплексных центров социальной помощи семье и детям начали закупать сладкие новогодние подарки.

Во вторник, 5 ноября, стартовал электронный аукцион на поставку 4 499 кульков с конфетами по 450 рублей каждый (масса - 1 кг). Общая стоимость заказа - 2 024 550 рублей. Это начальная (максимальная) цена госконтракта, который заключат с победителем торгов.

1 914 подарочных наборов направят в Октябрьский район, 1 085 - в Первомайский, 905 - в Железнодорожный, 595 - в Ленинский. Они предназначены для ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Остаточный срок годности продукции должен составлять не менее 2 месяцев от даты, установленной предприятием-изготовителем.

В прошлом году закупали 3 875 килограммовых наборов конфет в пакетах по 360 рублей каждый. Внутри подарка было около 70 конфет с разными вкусами (глазированные и неглазированные, ириски), а также молочный шоколад и зефир.

Кульки детям из малоимущих и многодетных семей начали раздавать в середине декабря. Сладкие наборы вручали на праздничных мероприятиях, которые совместными усилиями организуют учреждения социального обслуживания населения, культуры и образования.