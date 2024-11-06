Сетевое издание|18+|Среда|6 ноя 2024|19:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе социальные центры закупают новогодние подарки по 450 рублей

Печать
Telegram

В Пензе для районных комплексных центров социальной помощи семье и детям начали закупать сладкие новогодние подарки.

Во вторник, 5 ноября, стартовал электронный аукцион на поставку 4 499 кульков с конфетами по 450 рублей каждый (масса - 1 кг). Общая стоимость заказа - 2 024 550 рублей. Это начальная (максимальная) цена госконтракта, который заключат с победителем торгов.

1 914 подарочных наборов направят в Октябрьский район, 1 085 - в Первомайский, 905 - в Железнодорожный, 595 - в Ленинский. Они предназначены для ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Остаточный срок годности продукции должен составлять не менее 2 месяцев от даты, установленной предприятием-изготовителем.

В прошлом году закупали 3 875 килограммовых наборов конфет в пакетах по 360 рублей каждый. Внутри подарка было около 70 конфет с разными вкусами (глазированные и неглазированные, ириски), а также молочный шоколад и зефир.

Кульки детям из малоимущих и многодетных семей начали раздавать в середине декабря. Сладкие наборы вручали на праздничных мероприятиях, которые совместными усилиями организуют учреждения социального обслуживания населения, культуры и образования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте