В Пензе социальные центры закупают подарки для детей по 360 рублей

08.11.2023 | 15:08

В Пензе на новогодние подарки для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готовы потратить 1 млн 395 тыс. рублей.

Электронный аукцион с соответствующей начальной (максимальной) ценой размещен на портале госзакупок. До 13 ноября заказчики - социальные центры районов Пензы - ждут предложений от поставщиков.

Планируется приобрести 3 875 килограммовых наборов конфет в пакетах по 360 рублей каждый: 1 649 для Октябрьского района, 934 для Первомайского, 779 для Железнодорожного и 513 для Ленинского.

Внутри подарка будет около 70 конфет разного вкуса (глазированные и неглазированные, ириски), а также молочный шоколад и зефир.

Остаточный срок годности продукции должен составлять не менее двух месяцев от срока, установленного предприятием-изготовителем.

В прошлом году подарки детям из малоимущих и многодетных семей начали раздавать в середине декабря. Около 9 000 кульков закупили за счет бюджетов разных уровней - городского и областного, а также спонсорской помощи.