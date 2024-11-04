Новую танцплощадку в парке Белинского привели в порядок

04.11.2024 | 11:43

Работа над новой танцплощадкой в парке Белинского почти завершена. В пятницу, 2 ноября, ее привели в порядок.

Сотрудники парка, а также управления капитального строительства Пензы убрали с территории листья и мусор. Видео обновленной зоны появилось в телеграм-канале управления.

Планировалось, что специалисты полностью переоборудуют танцплощадку, установят перголы, качели, уложат плитку, сделают сцену для выступления.

Очередной этап реконструкции главного городского парка на участке от планетария в сторону танцплощадки стартовал в апреле этого года. Работы хотели закончить к концу августа, однако срок сдачи перенесли сначала на сентябрь, а затем - на начало ноября.

Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.