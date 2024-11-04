Сетевое издание|18+|Понедельник|4 ноя 2024|12:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Новую танцплощадку в парке Белинского привели в порядок

Печать
Telegram

Работа над новой танцплощадкой в парке Белинского почти завершена. В пятницу, 2 ноября, ее привели в порядок.

Сотрудники парка, а также управления капитального строительства Пензы убрали с территории листья и мусор. Видео обновленной зоны появилось в телеграм-канале управления.

Планировалось, что специалисты полностью переоборудуют танцплощадку, установят перголы, качели, уложат плитку, сделают сцену для выступления.

Очередной этап реконструкции главного городского парка на участке от планетария в сторону танцплощадки стартовал в апреле этого года. Работы хотели закончить к концу августа, однако срок сдачи перенесли сначала на сентябрь, а затем - на начало ноября.

Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео управления капитального строительства
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте