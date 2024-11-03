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Общество

За каникулы полиция 17 раз пресекла распитие спиртного подростками

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В региональном управлении МВД подвели итоги работы с несовершеннолетними во время осенних каникул.

За этот период полицейские провели более 150 рейдов по дворам, кафе, барам, развлекательным центрам и другим местам, где часто бывают подростки. Кроме того, стражи порядка проверили по месту жительства 388 школьников, состоящих на профилактическом учете.

С родителями проводились профилактические беседы о предотвращении несчастных случаев с детьми, безопасном поведении, организации досуга во время отдыха от учебных занятий.

Одновременно шла борьба с подростковым алкоголизмом. Правоохранители пресекли 17 случаев распития спиртного несовершеннолетними.

Кроме того, еще в 6 случаях тинейджеров вовлекли в употребление алкоголя собутыльники, уже преодолевшие 18-летний рубеж, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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