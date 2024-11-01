Погода на 2 ноября: очень сильный ветер и дождь

01.11.2024 | 22:00

В субботу, 2 ноября, в Пензенской области будет холодно, мокро и очень ветрено. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +2...+7 градусов, а днем не поднимутся выше +9. Ожидаются порывистый ветер до 25 метров в секунду и дождь. В отдельных районах вероятна гроза.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, регион окажется во власти мощного антициклона.

«Повсеместно пройдут интенсивные осадки смешанного характера, ветер усилится до сильного порывистого и очень сильного. Затем атмосферное давление повысится и в регион начнет поступать арктический воздух», - отметила она.

Существенно похолодает, осложнится обстановка на дорогах. Из-за сильного ветра в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

2 ноября в народном календаре Артемьев день. Теплая погода в этот день предвещает суровую зиму, а холодная - мягкую и короткую.