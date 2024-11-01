Сетевое издание|18+|Пятница|1 ноя 2024|23:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Погода на 2 ноября: очень сильный ветер и дождь

Печать
Telegram

В субботу, 2 ноября, в Пензенской области будет холодно, мокро и очень ветрено. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +2...+7 градусов, а днем не поднимутся выше +9. Ожидаются порывистый ветер до 25 метров в секунду и дождь. В отдельных районах вероятна гроза.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, регион окажется во власти мощного антициклона.

«Повсеместно пройдут интенсивные осадки смешанного характера, ветер усилится до сильного порывистого и очень сильного. Затем атмосферное давление повысится и в регион начнет поступать арктический воздух», - отметила она.

Существенно похолодает, осложнится обстановка на дорогах. Из-за сильного ветра в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

2 ноября в народном календаре Артемьев день. Теплая погода в этот день предвещает суровую зиму, а холодная - мягкую и короткую.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте