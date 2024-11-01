ЕР: Голосование за благоустройство территорий привлекло 40 млн россиян

01.11.2024 | 15:40

В России обновили 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств по народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает ER.ru.

Реализация программы продолжится - при поддержке «Единой России» ее финансирование предусмотрено в бюджете на предстоящую трехлетку, отметил врио секретаря генсовета Владимир Якушев.

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он дает мощный социальный эффект. Это программа для людей, она меняет облик наших городов, сел», - отметил Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населенном пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», - пояснил Владимир Якушев.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством с 2017 года. В ее основе - партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Пензенской области Владимир Обухов отметил, что проект формирования комфортной городской среды, в том числе при непосредственной поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», необходим жителям города Пензы.

«Появляется возможность обновить, реконструировать знаковые места. В этом году жители проголосовали за парк имени В. Г. Белинского: центральная аллея, танцевальная площадка, входная группа. Обустройство пешеходных дорожек, укладка новой тротуарной плитки, установка оригинального уличного освещения - надеюсь, что горожане оценят все работы и парк будет радовать не только наших жителей, ветеранов, гостей города, но и самых маленьких жителей нашего региона.

Вместе заместителем главы администрации города Ярославом Щигоревым осмотрели готовность, убедился, какой объем выполнен и как парк, конечно, преображается», - рассказал Владимир Обухов.