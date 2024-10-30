31 октября в Пензенской области ожидаются дождь и мокрый снег

30.10.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в четверг, 31 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. По всей территории прогнозируются умеренные (в некоторых районах сильные) осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.

В ночь на четверг похолодает до -1...+4 градусов, ожидаются осадки.

В дневное время термометры покажут +2...+7, а после захода солнца - не больше -3...+2. Мокрый снег и дождь в ночь на пятницу не прекратятся, но ослабеют.

В народном календаре 31 октября - Луков день. На Руси в это время смотрели на вишню: считалось, что если листья с нее еще не опали, то снег долго не ляжет.