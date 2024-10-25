«Термодом» представил «Юга» СМИ Пензенской области

25.10.2024 | 17:08

Строительный холдинг «Термодом» приоткрыл последнюю завесу тайны с города-курорта «Юга», представив грандиозный для всего региона проект комплексного развития территории редакциям пензенских средств массовой информации. А они, в свою очередь, поделились со своей аудиторией впечатлениями от пресс-тура.

Город-курорт занимает огромную территорию - 900 гектаров. То есть практически втрое превышает площадь другого масштабного проекта «Термодома» - Города Спутника.

На въезде будет построена единая входная группа, где расположатся рестораны, кофейни, пункты выдачи онлайн-заказов, большой продуктовый супермаркет, офис управляющей компании, салоны красоты, аптеки и другие организации.

Главная идея «Югов» - жизнь с ощущением отдыха. Поэтому для комфорта здесь будет благоустроено рекреационное пространство более чем в 200 гектаров. Это и пешеходный бульвар, и 8-километровая набережная, и уникальный Парк чувств.

Проект сочетает индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома не выше 4 этажей, узнать подробности о которых можно в офисах «Термодома» лично или оставив заявку.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.