Сетевое издание|18+|Пятница|25 окт 2024|12:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутат предложил в школах плести сети и вязать носки для бойцов

Печать
Telegram

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 октября, депутат Алексей Иванов поднял тему комплексного трудового и патриотического воспитания школьников.

Он предложил в связи с проведением специальной военной операции переформатировать уроки трудового обучения и производить на них вещи, необходимые бойцам.

«Сейчас в 70-й школе установлен станок для плетения сетей, и дети с удовольствием идут на эти уроки и плетут. Почему бы этот опыт не распространить на другие учебные заведения? Тем более что не хватает рук, не хватает этих маскировочных сетей, которые спасают жизни», - привел он пример.

По мнению депутата, девочки на уроках труда могут вязать носки и другие теплые вещи, которые потребуются военнослужащим зимой.

«Подвижки в этом вопросе минимальные. Хотелось бы, чтобы управление образования обратило на это внимание», - резюмировал Алексей Иванов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте