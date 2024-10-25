Депутат предложил в школах плести сети и вязать носки для бойцов

25.10.2024 | 11:17

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 октября, депутат Алексей Иванов поднял тему комплексного трудового и патриотического воспитания школьников.

Он предложил в связи с проведением специальной военной операции переформатировать уроки трудового обучения и производить на них вещи, необходимые бойцам.

«Сейчас в 70-й школе установлен станок для плетения сетей, и дети с удовольствием идут на эти уроки и плетут. Почему бы этот опыт не распространить на другие учебные заведения? Тем более что не хватает рук, не хватает этих маскировочных сетей, которые спасают жизни», - привел он пример.

По мнению депутата, девочки на уроках труда могут вязать носки и другие теплые вещи, которые потребуются военнослужащим зимой.

«Подвижки в этом вопросе минимальные. Хотелось бы, чтобы управление образования обратило на это внимание», - резюмировал Алексей Иванов.