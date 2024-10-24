Оператор билайн заблокировал 1,6 млн звонков пензенцам от мошенников

24.10.2024 | 10:50

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С начала 2024 года * билайн в Пензенской области с помощью системы защиты клиентов «Моя безопасность» отразил более 1 600 000 мошеннических звонков.

В 53% случаях злоумышленники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были адресованы эти звонки, - 45 лет). Женщинам (их средний возраст - 47 лет) звонки от мошенников поступали реже.

По данным внутренней аналитики билайна, самая долгая мошенническая атака в Пензенской области длилась порядка 3 минут. За это время злоумышленники пробовали дозвониться до одного абонента 128 раз. Благодаря антифрод-платформе билайна эти попытки оказались безуспешными.

Оператор постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно был обновлен сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает от телефонных мошенников или спамеров не только при голосовых вызовах, но и в самых популярных мессенджерах - Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.

«Мы рассматриваем безопасность в довольно широком смысле. Защита от мошеннических звонков - это один из аспектов, и мы гордимся тем, что наши клиенты почти перестали думать и переживать о звонках злоумышленников. Особенно это важно в отношении старшего поколения, наиболее уязвимого к таким действиям, и за 2024 год мы предотвратили более 460 тысяч потенциальных мошеннических атак.

Более того, у наших клиентов есть возможность воспользоваться еще несколькими сервисами, которые позволят им чувствовать себя более комфортно и быть увереннее, что с близкими все в порядке. Один из них - «Семья рядом»: приложение позволяет всегда быть в курсе, где ваши близкие, и при необходимости связаться с ними, даже если они случайно включили режим беззвучного вызова на смартфоне. Еще одним способом обеспечить постоянную связь с родными является система удобной оплаты «Общий баланс» и опция «Поддержка при нуле», - прокомментировал директор пензенского отделения билайна Антон Тайдонов.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за январь - сентябрь 2024 года.

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