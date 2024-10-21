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Общество

«Термодом» представил новые условия покупки жилья

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«Вместе к Победе» - первый межрегиональный форум, объединивший несколько десятков семей участников и ветеранов специальной военной операции. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мероприятие успешно прошло в Мокшанском районе Пензенской области.

Поддерживающий участников СВО строительный холдинг «Термодом» стал партнером и другом форума. На его площадках он презентовал особые условия приобретения квартир для бойцов СВО и их родных.

«Термодом» представил новые условия покупки жилья

«Мы запустили сразу две программы, которые сделают покупку жилья доступнее для участников СВО и их родственников. Во-первых, на все квартиры «Термодома» для них распространяется скидка. Во-вторых, мы можем предложить также и вариант рассрочки *. Подробности мы можем рассказать в наших офисах, кроме того они описаны на сайте termodom-pnz.ru», - сообщила менеджер отдела продаж Светлана Логинова.

На форуме можно было увидеть, что строит «Термодом»: холдинг привез виртуальный тур по Городу Спутнику.

«Термодом» представил новые условия покупки жилья

«Такое путешествие определенно помогает, особенно тем, кто хочет увидеть свою квартиру с разными вариантами интерьера», - отметила участница форума Наталья Сизова.

Телефон отдела продаж холдинга «Термодом» 8 (8412) 28-28-20.

* Рассрочка предоставляется застройщиком строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-Оптима», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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