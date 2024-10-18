После закапывания в нос сока алоэ и каланхоэ можно потерять обоняние

18.10.2024 | 18:12

Во многих пензенских семьях из поколения в поколение передается традиция при насморке закапывать в нос сок алоэ, каланхоэ, лука и даже моркови.

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина опровергли миф о пользе таких народных средств.

Соки этих растений обладают выраженным прижигающим, вяжущим, дубящим и раздражающим свойством. Они содержат в своем составе фитонциды, фруктовые кислоты и органические соединения с высокой биологической активностью. Поэтому медики не рекомендуют экспериментировать с такими решениями.

«При насморке слизистая носа воспалена, так что подобные методы могут привести к выраженному отеку, жжению и даже ее ожогам. После такого лечения можно получить в награду вазомоторный ринит (постоянные выделения от любого дуновения ветра) или атрофический ринит с полным повреждением обонятельных рецепторов», - предупредили в учреждении здравоохранения.

Безопасной альтернативой сокам служит промывание носа морской водой или солевым раствором. Кроме того, специалисты советуют увлажнять воздух в помещении.