Сетевое издание|18+|Четверг|17 окт 2024|18:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области спецвыплаты медикам доходят до 50 тыс. руб.

Печать
Telegram

С начала года в Пензенской области специальные социальные выплаты получили более 5 тысяч медицинских работников. Общая сумма перечисленных средств составила свыше 1 млн руб.

Господдержка назначается с февраля 2023 года медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работникам станций и отделений скорой помощи. Еще одно условие: организация должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программе ОМС. Сейчас в области насчитывается 29 таких учреждения.

Сумма составляет от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей - в зависимости от вида медицинской организации, категории специалиста и населенного пункта, где он работает.

«С этого года размер специальных социальных выплат был увеличен для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. Так, в селах, где живет не более 50 тыс. человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тыс. руб., а для среднего персонала - до 30 тыс. руб.», - сообщили в отделении Социального фонда Пензенской области.

В населенных пунктах, где проживает от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата врачам составляет до 29 тыс. руб., а медработникам среднего звена - до 13 тыс. руб.

Прилагать усилия, чтобы оформить выплаты, не требуется. Медицинское учреждение формирует реестр персонала, имеющего на них право, производит расчет и передает сведения в региональное отделение СФР. После этого в течение 7 рабочих дней деньги перечисляются на счета получателей.

«Специальная социальная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам», - предупредили в Соцфонде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте