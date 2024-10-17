В Пензенской области спецвыплаты медикам доходят до 50 тыс. руб.

17.10.2024 | 18:00

С начала года в Пензенской области специальные социальные выплаты получили более 5 тысяч медицинских работников. Общая сумма перечисленных средств составила свыше 1 млн руб.

Господдержка назначается с февраля 2023 года медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работникам станций и отделений скорой помощи. Еще одно условие: организация должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программе ОМС. Сейчас в области насчитывается 29 таких учреждения.

Сумма составляет от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей - в зависимости от вида медицинской организации, категории специалиста и населенного пункта, где он работает.

«С этого года размер специальных социальных выплат был увеличен для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. Так, в селах, где живет не более 50 тыс. человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тыс. руб., а для среднего персонала - до 30 тыс. руб.», - сообщили в отделении Социального фонда Пензенской области.

В населенных пунктах, где проживает от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата врачам составляет до 29 тыс. руб., а медработникам среднего звена - до 13 тыс. руб.

Прилагать усилия, чтобы оформить выплаты, не требуется. Медицинское учреждение формирует реестр персонала, имеющего на них право, производит расчет и передает сведения в региональное отделение СФР. После этого в течение 7 рабочих дней деньги перечисляются на счета получателей.

«Специальная социальная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам», - предупредили в Соцфонде.