Участок между трассой М-5 и поселком Победа заасфальтируют в ноябре

17.10.2024 | 19:32

Жительница поселка Победа пришла на прием губернатору, чтобы поднять вопрос ремонта дорог. Олег Мельниченко общался с жителями области в четверг, 17 октября.

Состояние дороги на участке между трассой М-5 и поселком Победа давно заставляет водителей переживать за свои машины.

«Каждый день квест, чтобы не потерять колесо и не раздолбать подвеску», - пожаловалась на многочисленные ямы в асфальте читательница телеграм-канала PenzaInform.

В комментариях к посту люди отметили, что из-за проблемного участка водители маршруток (там ходит 44-я) отказываются везти пассажиров: они не хотят испортить транспорт.

По словам Олега Мельниченко, съезд с трассы М-5 заасфальтируют в ноябре.

«Обновление дороги от Победы до Побединских дач запланировали на весну, чтобы люди с легким сердцем начинали садово-огородный сезон», - сообщил губернатор на своих страницах в социальных сетях.