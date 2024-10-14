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Общество

15 октября в Пензенской области ожидаются дождь и мокрый снег

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По данным Приволжского УГМС, во вторник, 15 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник похолодает до +2...-3 градусов. Днем будет ненамного теплее: +2...+7. После захода солнца термометры покажут -1...+4.

В народном календаре 15 октября Куприян и Устинья. На Руси подмечали: если в этот день дует северный или восточный ветер, быть холодной зиме.

Также верили, что листопад 15 октября - к скорому понижению температур, а иней - к солнечной и сухой погоде.

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