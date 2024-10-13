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Общество

За 8 месяцев в Пензенской области умерло больше 13 000 человек

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В августе в Пензенской области скончались 1 454 человека. Это на 102 меньше, чем за тот же месяц 2023-го (1 556). Такую статистику обнародовал Росстат.

В последний месяц лета в регионе на свет появились 644 малыша, что на 227 меньше, чем в соответствующий период 2023-го (871). В августе зарегистрировали 3 случая смерти детей до года (4 - за тот же месяц 2023-го).

Естественная убыль населения - 810 человек (685 - за август 2023 года).

Всего за январь - август в области скончалось 13 097 человек (12 295 - за аналогичный период 2023-го), зарегистрировано рождение 5 321 ребенка (5 553). Естественная убыль населения составила 7 776 (6 742).

За 8 месяцев в Пензенской области брак заключили 4 596 пар (4 752 - за тот же период 2023-го), развод оформили 3 165 (3 310).

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