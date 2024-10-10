Российских заключенных предлагают кормить разнообразнее

10.10.2024 | 19:02

Министерство юстиции Российской Федерации хочет усовершенствовать нормы питания осужденных и подследственных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов правовых актов.

Минюст предлагает обеспечивать осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячей пищей (помимо сухпайка) в те дни, когда они вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях.

Также проект приказа предусматривает расширение норм замены одних продуктов другими. Например, можно заменять хлеб хлебцами или галетами, мясо - рыбой, сухофрукты - фруктовыми палочками.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы России организовано трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) с интервалами между приемами пищи не более 7 часов. На завтрак и ужин готовится по одному второму блюду и чай, на обед - первое, второе блюда и компот из сухофруктов (или кисель).

Норма питания распределяется по энергетической ценности: на завтрак - 30-35%, на обед - 40-45% и на ужин - 20-30%.