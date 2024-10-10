Сетевое издание|18+|Четверг|10 окт 2024|19:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Российских заключенных предлагают кормить разнообразнее

Печать
Telegram

Министерство юстиции Российской Федерации хочет усовершенствовать нормы питания осужденных и подследственных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов правовых актов.

Минюст предлагает обеспечивать осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячей пищей (помимо сухпайка) в те дни, когда они вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях.

Также проект приказа предусматривает расширение норм замены одних продуктов другими. Например, можно заменять хлеб хлебцами или галетами, мясо - рыбой, сухофрукты - фруктовыми палочками.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы России организовано трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) с интервалами между приемами пищи не более 7 часов. На завтрак и ужин готовится по одному второму блюду и чай, на обед - первое, второе блюда и компот из сухофруктов (или кисель).

Норма питания распределяется по энергетической ценности: на завтрак - 30-35%, на обед - 40-45% и на ужин - 20-30%.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте