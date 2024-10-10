Педиатр: Не стоит насильно кормить больного ребенка

10.10.2024 | 08:52

Ребенку, заболевшему острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), требуется особое питание. Об этом «Известиям» рассказала врач-педиатр, детский гастроэнтеролог «Инвитро» в Твери Анастасия Лютова.

По ее словам, во время болезни не следует вводить в рацион ребенка новые продукты. Лучше кормить его небольшими порциями, но чаще, а блюда готовить такие, которые легко пережевываются и быстро усваиваются.

В первые дни заболевания следует ограничить сладости и выпечку, так как они могут усилить газообразование, вызвать тошноту и даже рвоту. Из меню также стоит исключить пакетированные соки и консервированные компоты из-за риска раздражения слизистой желудочно-кишечного тракта.

«При заболевании гриппом и ОРВИ врач-педиатр может назначить питание с преобладанием молочных и растительных продуктов, так как они богаты витаминами и минералами. Также полезно обильное питье, для этого можно выбирать горячий или теплый чай, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника, щелочную минеральную воду», - рассказала врач.

Если ребенок отказывается от пищи, не стоит настаивать, чтобы он поел. В остром периоде болезни лучше отпаивать его водой, яблочным компотом без сахара, рисовым отваром, некрепким чаем.

«Уже в периоде выздоровления, когда малыш идет на поправку, питание играет важную роль. Для восстановления сил пища должна хорошо усваиваться, быть богата энергией, содержать минералы и витамины», - объяснила педиатр.

Анастасия Лютова напомнила, что родители ни в коем случае не должны подбирать лекарственные препараты ребенку сами, это обязан сделать врач.