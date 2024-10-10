Между трассой Р-208 и р. п. Беково чинят дорогу

10.10.2024 | 20:43

На автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения между трассой Р-208 Тамбов - Пенза и р. п. Беково идут работы, сообщили в областном минстрое.

Подрядная организация проводит ямочный ремонт.

Ранее была проведена реконструкция пучинистых участков двух дорог в Тамалинском районе. Речь идет о деформациях, вызванных снижением прочности переувлажненных грунтов, из-за чего на асфальте появляются бугры и трещины.

Ремонт провели на дорогах р. п. Беково - с. Варварино - р. п. Тамала и с. Яковлевка - р. п. Тамала.

В Малосердобинском районе приводят в порядок подъезд к с. Старое Славкино.