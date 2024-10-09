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Общество

В Заре завершается строительство дороги к жилым домам и школе

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В пензенском микрорайоне Заря завершается строительство дороги на улице Героя России Сергеева. Об этом рассказал глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дорога проходит вдоль нового жилого комплекса, предназначенного для переселения граждан из аварийного фонда, и вокруг школы № 38 имени Бориса Зубкова.

В Заре завершается строительство дороги к жилым домам и школе

Сейчас готовы проезжая часть и тротуары, установлены перильные ограждения и дорожные знаки. Работники подрядной организации укладывают тактильную плитку, наносят разметку и приводят территорию в порядок.

В Заре завершается строительство дороги к жилым домам и школе

Ранее дорожники выполнили переустройство инженерных коммуникаций, смонтировали освещение и проложили ливневую канализацию с дождеприемными колодцами.

Строительство началось в июне, завершить его планировалось в августе, однако затем стало известно о продлении срока. Проезжая часть состоит из 2 полос по 3-3,5 м, ширина тротуаров - 2 м. Протяженность дороги составляет 1,9 км.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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