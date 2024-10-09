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Общество

В Пензе отопление появилось в школах, детсадах и некоторых домах

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В среду, 9 октября, в Пензе начали пуск тепла в школы, детские сады, учреждения культуры, спорта, здравоохранения и другие социальные объекты.

Потеплели батареи также в многоквартирных строениях, которые подключены к тем же ЦТП, что и социально значимые объекты, пояснили в администрации Пензы.

В течение 10 дней отопление появится в организациях и жилых домах по всему городу.

За тот же срок тепловики должны провести регулировку гидравлического и температурного режимов.

В 2023 году отопительный сезон в областном центре стартовал также 9 октября. Он продлился 184 дня - до 10 апреля 2024-го. За это время ресурс отключали 372 раза. Кроме того, в Пензе случилось несколько крупных аварий.

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