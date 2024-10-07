«Территория жизни»: квартира в ипотеку с платежом от 14 000 руб.

07.10.2024 | 16:54

Для семей, которые планировали покупку квартиры в новостройке по льготной ставке с поддержкой государства, есть отличные новости. Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по семейной ипотеке поступят в Сбер. Это значит, что можно оформить ипотеку на выгодных условиях: со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом от 20,01% годовых.

Тем, кто планировал покупку, не стоит ее откладывать. Вероятны новые меры по ужесточению условий, а также уменьшение объема новых лимитов для субсидирования.

В рамках акции «Будь первым!» от ГК «Территория жизни» можно купить квартиру сейчас на выгодных условиях, с дополнительной скидкой и быстрым одобрением по ипотеке.

Дополнительные бонусы:

- скидка от 3% до 5% на все квартиры с дисконтом до 350 000 рублей;

- сниженная стоимость платной брони - до 30 000 рублей;

- срок платного бронирования увеличен до 30 дней.

Почему стоит уже сейчас воспользоваться акцией?

«Распределение лимитов банками - небыстрый процесс. Поэтому лучше воспользоваться бронированием на льготных условиях. Для оформления ипотечного кредита нужно собрать документы и деньги. А это не самый быстрый процесс, за время которого жилье может приобрести другой клиент. Бронь закрепит за вами квартиру, причем на условиях, актуальных в момент заключения», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Бронирование не предусматривает дополнительных трат - услуга входит в сумму сделки.

Низкая ставка позволяет приобрести квартиру с выгодой - ежемесячный платеж составит 14 000 рублей. И в эту стоимость входит полностью готовая отделка **.

Квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» сдаются с готовой отделкой двух видов: Smаrt PRO и «Все включено». В нее входят ламинат светлых тонов, сантехника от брендовых производителей Jika и Eska, флизелиновые обои под покраску, пластиковые окна Kommerling с высокой шумо- и теплоизоляцией, натяжные потолки с точечными светильниками, выключатели и розетки фирмы Schneider Electric, стиральная машина.

Отделку «Все включено» дополняет собранный полноценный кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой. В комплектацию входят варочная панель с четырьмя конфорками, мощная вытяжка и духовой шкаф с несколькими режимами готовки. А в квартирах большой площади дополнительно установлена вместительная посудомоечная машина. Все элементы гармонично сочетаются, все показано в рум-туре.

По программе семейной ипотеки с льготной ставкой 6% на весь период кредитования можно приобрести квартиру не только на этапе строительства, но и в сданных домах.

ЖК от группы компаний «Территория жизни» - это проекты комплексного развития территории, которые предусматривают качественную и современную инфраструктуру для жителей. Первые и вторые этажи домов отведены под коммерческие и офисные помещения, которые подходят для любого направления бизнеса. Дворовые пространства, современные детские и спортивные площадки, зоны для отдыха с оборудованием от ведущих российских производителей - эти проекты завоевали любовь и признание пензенцев.

Забронировать квартиру в современном динамично развивающемся жилом комплексе по выгодной цене и на выгодных условиях уже сейчас можно, позвонив по номеру 203-000 или заполнив форму на сайте.

Подробности о проектах - в офисах продаж. Менеджеры проконсультируют, предложат лучшие решения и помогут заключить сделку мечты. Офисы работают с 9:00 до 21:00, без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29, и ул. Яшиной, 12.

* В рамках акции «Будь первым!» при заключении договора по платному бронированию квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» с ООО «КМ» и ООО «МК» клиентам предоставляется дополнительная скидка в размере 3% - при оформлении договора ДДУ и 5% - при оформлении договора по ДКП. Согласно условиям договора платного бронирования размер агентского вознаграждения составляет 30 000 руб. Стоимость возврата платной брони клиенту в случае отказа банком по оформлению договора ипотечного кредитования в рамках программы семейной ипотеки составляет 20 000 рублей.

Ставка 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет; либо с установленной категорией «ребенок-инвалид»; либо двоих или более детей, граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 7,299-16,588%. В акции участвуют строения, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной, 12, 14; ул. Яшиной, 2, 4, 8; строение 11 (5-й этап) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11 (объекты введены в эксплуатацию).

Срок действия акции - до 18.10.2024. Подробности на сайте территорияжизни.рф и по телефону 8 (8412) 203-000.

** Расчет произведен для 1-комнатной квартиры площадью 33,2 кв. м 14-го строения ЖК «Лугометрия».

Реклама. Заказчик - ООО «МК».