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Общество

Пензенцы, чьи права нарушили, могут прийти на прием к прокурору

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В среду, 9 октября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (8412) 36-80-00. С 4 по 7 октября звонки принимают с 9:00 до 17:00, 8-го числа - с 9:00 до 12:00.

Также для записи можно прийти лично в кабинет дежурного прокурора прокуратуры области на Богданова, 7.

«При обращении на личный прием гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензенцев ждут в региональной приемной Президента РФ на Московской, 110, кабинет № 119, с 10:00 до 12:00.

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