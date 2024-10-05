Пензенцы, чьи права нарушили, могут прийти на прием к прокурору

05.10.2024 | 12:32

В среду, 9 октября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (8412) 36-80-00. С 4 по 7 октября звонки принимают с 9:00 до 17:00, 8-го числа - с 9:00 до 12:00.

Также для записи можно прийти лично в кабинет дежурного прокурора прокуратуры области на Богданова, 7.

«При обращении на личный прием гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензенцев ждут в региональной приемной Президента РФ на Московской, 110, кабинет № 119, с 10:00 до 12:00.