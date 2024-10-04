Талантливые школьники и студенты могут претендовать на 10 000 рублей

В Пензе начали собирать заявки от талантливых молодых людей на соискание премии главы города.
Обязательные условия для тех, кто хочет побороться в конкурсе: прописка в Пензе, статус обучающегося в школе, колледже, вузе, учреждении допобразования, наличие наград городского, федерального или международного уровня в сфере науки, культуры, спорта, волонтерской деятельности.
«Размер премии в этом году составляет 10 000 рублей, претендовать на нее могут пензенцы от 14 до 35 лет», - сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Александр Басенко.
Победителей определят в 4 номинациях: интеллектуальная, художественная, физкультурно-спортивная, общественная деятельность.
Документы на соискание премии ожидают в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы. Там же ответят на вопросы о критериях оценки и награждении победителей.
Заявки будут принимать до 15 октября.
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