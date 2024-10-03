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Общество

В военкомате напомнили о наказании за уклонение от службы в армии

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В Пензенской области проводится большая работа по оповещению граждан о необходимости явиться в военкомат. О проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники комиссариатов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Дмитрий Исаев рассказал на брифинге в четверг, 3 октября.

Главная проблема - отсутствие по месту жительства, отметил он, напомнив, что повестка может быть не только передана лично в руки, но и послана заказным письмом (электронное оповещение в этом году решили не использовать).

Уклонение от военной службы наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины предусмотрен штраф в размере до 30 000 рублей; за несообщение об изменении личных данных (об образовании, семейном положении, месте работы, проживания) - штраф до 5 000 рублей.

Дмитрий Исаев уточнил, что в Пензенской области сейчас насчитывается порядка 2 500 уклонистов, по которым не могут принять решение о призыве. Это среднее число по сравнению с другими регионами.

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