В Пензе задержали объявленного в розыск уклониста

16.04.2025 | 11:02

Во вторник, 15 апреля, в Пензе силовики задержали 27-летнего уклониста. Мужчина, получивший в весенний призыв повестку в военкомат, проигнорировал ее. Пензенца пытались найти, но он упорно скрывался.

Тогда в розыск объявили не только призывника, но и его машину. Сотрудникам вневедомственной охраны ориентировка поступила во время патрулирования улиц.

«Примерно через 20 минут после получения информации экипаж обнаружил автомобиль молодого человека возле дома на улице Ростовской. Внешность водителя полностью соответствовала описанию», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Проверка документов подтвердила: это именно объявленный в розыск уклонист.

Задержанного пензенца передали сотрудникам полиции для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.