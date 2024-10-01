В 2025-м за рождение второго ребенка будут выплачивать почти 900 000 руб.

01.10.2024 | 09:21

В России с 1 февраля 2025 года проиндексируют материнский капитал на 7,3%. Выплата на первого ребенка составит 676 000 рублей, на второго (если не использовался сертификат) - 893 000 рублей.

О повышении говорится в пояснительной записке к проекту закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 000 рублей, а на второго - 833 000 рублей.

Согласно записке, в 2026 году выплату проиндексируют на 4,5%, а в 2027-м - на 4%.

Кроме того, в следующем году повышается размер пособия по беременности и родам в 1,4 раза: до 794 355 рублей за 140 дней. Работающие родители максимально смогут получать около 69 000 рублей в месяц в качестве пособия по уходу за ребенком до полутора лет.