На озеленение нескольких улиц Пензы готовы потратить почти 22 млн

25.09.2024 | 19:25

На озеленение Пензы готовы потратить 21 млн 984 тысячи 127 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона, запущенного на портале госзакупок.

Предполагается оживить несколько улиц 1 148 саженцами деревьев и кустарников.

Так, на улице Урицкого должны появиться 10 красных кленов, 13 желтый акаций, 8 дубов, 3 низкорослые ивы, 6 декоративных яблонь, 600 кустарников кизильника блестящего.

На улице Пушкина высадят 15 рябин, 5 кустов можжевельника скального, 15 кустов гортензии, 25 кустов хосты, 20 кустов барбариса и 38 кустов спиреи японской.

Кроме того, на улицах Урицкого и Производственной появятся 17 елей колючих; на Урицкого и Славы - 16 кленов остролистных; на Урицкого, Ульяновской и Славы - 160 кустов сирени; на Урицкого и Лермонтова - 200 кустов лапчатки низкорослой; на Урицкого, Лермонтова и Пушкина - 85 кустов можжевельника горизонтального.

Посадочный материал из питомников должен укорениться до 15 октября 2025 года.

К уничтожению запланировано 432 растения: поросль на Ульяновской (350 побегов), 80 кустарников на Пушкина и 2 дерева на Урицкого.