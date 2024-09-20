В Кузнецке частично перекроют две улицы из-за Дня города

20.09.2024 | 12:48

В субботу, 21 сентября, в Кузнецке отметят День города. Торжества начнутся в 13:00 открытием обновленной Доски почета, а завершит их вечернее выступление самарской кавер-группы ThePlayers.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.

В администрации Кузнецка сообщили, что в связи с празднованием Дня города с 8:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на 2 улицах.

Проехать нельзя будет по улице Ленина от ТЦ «Олимп» до Стекловской и по улице Московской от кафе «Малина» до здания ООО «Кузнецкая одежда плюс».

Со стороны Стекловской будет организован въезд машин на стоянку перед зданием администрации Кузнецка.