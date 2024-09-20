Сетевое издание|18+|Пятница|20 сен 2024|14:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке частично перекроют две улицы из-за Дня города

Печать
Telegram

В субботу, 21 сентября, в Кузнецке отметят День города. Торжества начнутся в 13:00 открытием обновленной Доски почета, а завершит их вечернее выступление самарской кавер-группы ThePlayers.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.

В администрации Кузнецка сообщили, что в связи с празднованием Дня города с 8:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта на 2 улицах.

Проехать нельзя будет по улице Ленина от ТЦ «Олимп» до Стекловской и по улице Московской от кафе «Малина» до здания ООО «Кузнецкая одежда плюс».

Со стороны Стекловской будет организован въезд машин на стоянку перед зданием администрации Кузнецка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте