Сетевое издание|18+|Среда|11 сен 2024|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Рукавички, зонтики и фото из СССР: как пройдет День города в Кузнецке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 21 сентября, Кузнецк отметит свое 244-летие. Торжества начнутся в 13:00 открытием обновленной Доски почета и чествованием кузнечан, внесших значительный вклад в развитие города.

В 14:00 на центральной площади состоится открытие Дня города, в 14:40 - мероприятие, посвященное 100-летию Кузнецкого мебельного комбината.

На празднике будет функционировать несколько площадок. В сквере Кирилла и Мефодия с 12:00 до 17:00 пройдет выставка-продажа изделий ручной работы, картин из соломки и старых книг, лотерея, фотозоны, экспресс-рисунок художника, мастер-классы по плетению венков, изготовлению цветов из ленточек, изделий из соломки.

В сквере у Камня любви в это же время будут проходить выставка кованых изделий, мастер-класс кузнечного дела, выставка и фотозоны «Назад в СССР», выставка домашних питомцев, праздник рукавичек.

На третьей площадке, на центральной площади, с 12:00 до 22:00 будет организована продажа праздничных товаров, работа точек фастфуда и аттракционов. С 12:00 до 16:00 горожане смогут осмотреть выставку мототехники, с 13:00 до 15:00 - принять участие в фестивале зонтиков.

«В 17:00 на центральной площади начнется вечерняя программа. Ее откроет выступление хореографического ансамбля «Раздолье». В 18:00 начнется концерт ведущих исполнителей и творческих коллективов города. В 20:00 выступит саратовская группа «Любители этого дела», в 21:00 - кавер-группа ThePlayers из Самары», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Кузнецка
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте