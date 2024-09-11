Рукавички, зонтики и фото из СССР: как пройдет День города в Кузнецке

11.09.2024 | 12:13

В субботу, 21 сентября, Кузнецк отметит свое 244-летие. Торжества начнутся в 13:00 открытием обновленной Доски почета и чествованием кузнечан, внесших значительный вклад в развитие города.

В 14:00 на центральной площади состоится открытие Дня города, в 14:40 - мероприятие, посвященное 100-летию Кузнецкого мебельного комбината.

На празднике будет функционировать несколько площадок. В сквере Кирилла и Мефодия с 12:00 до 17:00 пройдет выставка-продажа изделий ручной работы, картин из соломки и старых книг, лотерея, фотозоны, экспресс-рисунок художника, мастер-классы по плетению венков, изготовлению цветов из ленточек, изделий из соломки.

В сквере у Камня любви в это же время будут проходить выставка кованых изделий, мастер-класс кузнечного дела, выставка и фотозоны «Назад в СССР», выставка домашних питомцев, праздник рукавичек.

На третьей площадке, на центральной площади, с 12:00 до 22:00 будет организована продажа праздничных товаров, работа точек фастфуда и аттракционов. С 12:00 до 16:00 горожане смогут осмотреть выставку мототехники, с 13:00 до 15:00 - принять участие в фестивале зонтиков.

«В 17:00 на центральной площади начнется вечерняя программа. Ее откроет выступление хореографического ансамбля «Раздолье». В 18:00 начнется концерт ведущих исполнителей и творческих коллективов города. В 20:00 выступит саратовская группа «Любители этого дела», в 21:00 - кавер-группа ThePlayers из Самары», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.