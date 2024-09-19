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Общество

Прогноз на 20 сентября: в Пензенской области становится все прохладнее

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По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 сентября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Прогнозируется северный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +6...+11 градусов. В дневное время он поднимется до +17...+22. Затем снова похолодает - до +4...+9 градусов.

В народном календаре 20 сентября - Луков день. На Руси смотрели на небо - считалось, что обилие облаков предвещает ненастную погоду.

Также подмечали: если утром в этот день не слышен щебет птиц, зима будет снежной. То же самое сулили заморозки.

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