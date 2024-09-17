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Общество

В Пензенской области все чаще выявляют ОРВИ и COVID-19

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В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об эпидемиологической ситуации во вторник, 17 сентября, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

За период с 9 по 15 сентября выявлено 1 643 случая ОРВИ, что на 26,1% больше показателя предыдущей недели. В числе зараженных 25,1% - дети (было 20%).

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Мокшанском, Нижнеломовском, Пензенском, Кузнецком, Шемышейском, Малосердобинском, Сердобском, Лунинском и Вадинском районах», - сообщили в пресс-службе управления.

Грипп в этот период не фиксировался.

Что касается коронавируса, то его выявили у 143 человек (рост - 7,52%).

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - добавили в надзорном органе.

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