В Пензенской области все чаще выявляют ОРВИ и COVID-19

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об эпидемиологической ситуации во вторник, 17 сентября, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
За период с 9 по 15 сентября выявлено 1 643 случая ОРВИ, что на 26,1% больше показателя предыдущей недели. В числе зараженных 25,1% - дети (было 20%).
«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Мокшанском, Нижнеломовском, Пензенском, Кузнецком, Шемышейском, Малосердобинском, Сердобском, Лунинском и Вадинском районах», - сообщили в пресс-службе управления.
Грипп в этот период не фиксировался.
Что касается коронавируса, то его выявили у 143 человек (рост - 7,52%).
«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - добавили в надзорном органе.
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