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Общество

В Сердобске врачей заселят в специально построенный дом

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В Сердобске восьми врачам выделили жилье в двухэтажном восьмиквартирном доме, строящемся на улице Мира.

«На объекте уже выполнена кладка стен из силикатного кирпича, смонтированы плиты и установлены перекрытия. В настоящий момент ведется штукатурка стен первого этажа, электромонтажные работы, монтаж оконных блоков и профлиста на кровле», - рассказали в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

Дом с самого начала был рассчитан на заселение молодых специалистов. Выбор пал на сотрудников межрайонной больницы. В здании шесть квартир площадью по 60 кв. м и две по 95 кв. м. Рядом оборудуют восемь парковочных мест, появятся игровая и спортивная площадки.

В минздраве отметили, что предоставление жилья помогает решить проблему кадрового голода.

«Только с начала 2024 года к нам в больницу поступили на работу 6 врачей самых разных специальностей, 4 из них - участники программы «Земский доктор». В ближайшее время ожидается трудоустройство еще 5 специалистов», - пояснил главврач Сердобской ЦРБ имени А. И. Настина Андрей Малахов.

Дом для медиков должен быть достроен до 20 декабря этого года.

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Источник — фото областного минздрава
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