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Общество

Жители Средней и Верхней Елюзани отправили в зону СВО мотоциклы

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Жители сел Средней и Верхней Елюзани отправили очередной груз бойцам в зону СВО. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Городищенского района Павел Мигин.

Груз собрали, учитывая пожелания военных.

«Запчасти для автомобилей, лесоматериал, сетка-рабица, продукты питания, консервы и многое другое», - перечислил Павел Мигин.

Кроме того, в зону СВО отправили мотоциклы «Урал» с люльками. Транспорт сделает бойцов маневреннее.

«Мы не можем оставаться безучастными к судьбе наших солдат, которые ведут боевые действия, отстаивая свободу и независимость каждого из нас. От себя лично выражаю искреннюю благодарность всем жителям и волонтерам, кто участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим защитникам. Впереди только Победа!» - отметил глава района.

Ранее жители Мокшанского района отправили в зону боевых действий продукты, воду, утеплитель, сетку-рабицу и 50 индивидуальных посылок участникам СВО.

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Источник — фото из тг-канала Павла Мигина
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