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Общество

Пыльца, грибки и микробы: как бороться с осенней аллергией

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Считается, что наиболее тяжелым для аллергиков периодом являются весна и лето. Однако некоторые растения, например, полынь и амброзия, могут вызывать негативные реакции организма и осенью.

Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, в теплые осенние месяцы эти травы продолжают цвести, а пыльца является одним из самых распространенных природных аллергенов.

Кроме того, с приходом листопада и влажной погоды начинают активно размножаться грибки - аспергилл, кладоспориум и альтернария. Их споры легко разносятся по воздуху и попадают в дыхательные пути, вызывая аллергию.

«Также к числу осенних аллергенов относятся микроорганизмы. При снижении температуры обостряются сезонные вирусные инфекции и хронические болезни, которые могут провоцировать аллергические реакции. Осенью часто отмечаются случаи микробной аллергии, когда иммунная система реагирует на микробы, такие как стафилококк или стрептококк, постоянно находящиеся в организме человека. Эти бактерии могут долгое время присутствовать бессимптомно, но при сезонном снижении иммунитета могут обостряться и провоцировать аллергические проявления», - добавила эксперт.

Причиной аллергии, по словам эксперта, причиной аллергических реакций могут стать и гельминты. Они способны вызывать затяжной кашель, кожные реакции и другие симптомы, характерные для аллергии.

В качестве профилактических мер врач рекомендовала минимизировать контакт с аллергенами. В частности, ограничить пребывание на улице во время высокого содержания пыльцы в воздухе, установить в помещении фильтры для очистки воздуха и регулярно проводить влажную уборку, чтобы снизить уровень пыли и грибковых спор в доме. Кроме того, следует уделить особое внимание лечению хронических инфекций, которые могут стать причиной микробной аллергии.

«Что касается народных средств и методов борьбы с аллергией, то они не всегда могут быть полезными и безопасными. Большинство «натуральных» средств не имеет научных доказательств своей эффективности, и при лечении аллергии важно следовать рекомендациям специалистов», - подчеркнула врач.

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Источник — фото pxhere.com
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