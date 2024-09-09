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Общество

Закон чаще всех нарушают мужчины без постоянного источника дохода

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В прокуратуре составили социальный портрет преступника Пензенской области. Статистику собирают, чтобы установить причины и условия нарушений закона, разработать пути и средства их предупреждения.

За 8 месяцев 2024 года в регионе возбудили уголовные дела в отношении 3 666 человек. В большинстве случаев (83%) это были мужчины.

Несовершеннолетними на момент совершения преступления являлись 92 человека (3%), из них состоящими на учете в ПДН - 31.

Среди нарушивших закон 37 учащихся и 121 студент.

«Более половины установленных лиц не имеют постоянного источника дохода (62%). Треть граждан на момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения (1 174), а 59% (2 153) относились к категории ранее совершавших уголовно наказуемые деяния. Четверть из выявленных преступников имели не снятую в установленном законом порядке судимость (1 012)», - сообщили в областной прокуратуре.

В течение года после освобождения из колоний повторно совершили преступления 304 человека (8%).

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