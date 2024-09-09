Определено место Пензенской области в рейтинге регионов по рынку труда

09.09.2024 | 11:10

В Пензенской области за год улучшилось положение на рынке труда - увеличилось количество занятых.

В рейтинге регионов России по рынку труда, составленном экспертами ria.ru, Сурский край по итогам 2023-го занял 27-е место из 85 с 71,21 балла. По итогам 2022-го области присвоили 63,35 балла.

«Показатели говорят о высоком уровне социально-экономического развития, хороших зарплатах и низкой безработице. В целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах», - отметили исследователи.

Поднялись в списке и соседние с Пензенской областью регионы. Так, Саратовская область заняла 19-е место (75,70 балла по итогам 2023-го, 70,03 балла - 2022-го), Ульяновская - 44-е (65,69 балла и 58,96 балла соответственно), Республика Мордовия - 52-е (62,37 балла и 57,06 балла), Тамбовская область - 58-е (60,82 балла и 56,42 балла).

Лидером рейтинга стала Москва с 98,10 балла. Второе место у Санкт-Петербурга (97,10 балла). На последней строчке в списке Республика Ингушетия, она получила 6,7 балла (6,35 - по итогам 2022-го).