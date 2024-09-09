10 сентября погода в Пензе будет похожа на летнюю

09.09.2024 | 21:00

Во вторник, 10 сентября, в Пензенской области ожидается очередной день бабьего лета. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью будет держаться в пределах +11...+16 градусов, днем +22...+27.

Подует юго-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Ранее стало известно, что на текущей рабочей неделе кардинальных изменений в погоде на территории региона не ожидается. По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, раннее бабье лето продолжится, будет господствовать обширный Сибирский антициклон.

10 сентября в народном календаре - Анна и Савва Скирдники. Согласно приметам, сухая погода в этот день говорит о том, что холода придут еще не скоро.